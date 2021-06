Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Giornata mondiale dedicata alla lotta alla desertificazione e alla siccità

(Jenne, 17 Giu 21) 17 giugno "Giornata mondiale dedicata alla lotta alla desertificazione e alla siccità", fu istituita nel 1995 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l'obiettivo di sensibilizzare cittadini, governi e organizzazioni pubbliche e private sulla responsabilità collettiva nell'utilizzo sostenibile dell'acqua per prevenire la desertificazione e la siccità.



Si scelse il 17 giugno per celebrare la giornata mondiale contro la desertificazione e la siccità – attraverso la risoluzione A/RES/49/115 – seguendo l'adozione, avvenuta a Parigi nello stesso giorno ma un anno prima, della convenzione per la lotta alla desertificazione (Unccd – United Nations Convention to Combat Desertification), ratificata da 200 Paesi.



L'obiettivo della convenzione è quello di trovare soluzioni per la mitigazione degli effetti della siccità attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi di partenariato nei paesi più colpiti, che trovano sbocco in progetti per il miglioramento della produttività del suolo e la gestione sostenibile delle risorse del territorio e dell'acqua.