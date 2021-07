Avviso pubblico per la concessione ad uso gratuito di recinzioni elettrificate e di un dissuasore acustico

(Jenne, 12 Lug 21) Si comunica che la prima seduta della Commissione di gara per la valutazione delle richieste presentate in merito alla procedura di cui in oggetto è fissata per il13.07.2021 alle ore 11.00 presso la sede del Parco, in Via dei Prati, 5–Jenne(Rm).

Al fine di garantire il massimo rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, alla seduta potranno assistere solo i richiedenti o loro delegati.