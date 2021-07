Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Approvazione della graduatoria per la concessione di recinzioni elettrificate

(Jenne, 13 Lug 21) Oggi è stata approvata la graduatoria per la consegna di materiale idoneo per la realizzazione di recinzioni elettrificate; previa verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati, verranno assegnate le recinzioni elettrificate fino ad esaurimento delle scorte.

La recinzione elettrificata rappresenta una valida soluzione per il controllo degli animali e per la gestione efficace dei pascoli. Può inoltre essere un efficace mezzo di protezione contro l'attacco da parte di animali selvatici e domestici quali cani, lupi, orsi e cinghiali. L'utilizzo di una recinzione elettrificata può essere vantaggioso per ogni tipo di allevamento e di coltura. I vantaggi principali sono i seguenti:

- E' molto semplice da montare, in tempi nettamente inferiori ai tempi necessari per il montaggio di una recinzione convenzionale (di legno, ferro o fil di ferro);

- Si può usare anche in posti isolati e lontani da strade e centri abitati;

- Previene la dispersione incontrollata del bestiame;

- Si può alimentare mediante una semplice batteria da 12V (batteria da macchina) che può essere facilmente ricaricata;

- Si può abbinare all'utilizzo di pannelli solari qualora non ci sia la possibilità di accesso a una fonte di elettricità.

Il Presidente Moselli: "questa azione rientra tra gli obiettivi dell'Ente Parco che oltre a migliorare le condizioni per la conservazione dei grandi carnivori, mira a migliorare le conoscenze di alcuni aspetti cruciali della conservazione di lupo e orso sia aspetti biologici che ecologici e comportamentali, le interazioni con altre specie oltre alla gestione dei conflitti e coinvolgimento dei gruppi di interesse".