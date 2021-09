Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Ben 13 tra associazioni e operatori economici hanno adottato alcuni sentieri del Parco

(Jenne, 17 Set 21) Si è svolta questa mattina, presso la Porta del Parco, la firma delle convenzioni per interventi mirati

al miglioramento della fruizione, valorizzazione, tutela e salvaguardia relativa al progetto denominato "Adotta un sentiero".

Una iniziativa meritevole e degna di menzione che apre una bella e proficua collaborazione con gli attori del territorio, ben 13 tra associazioni e operatori economici che finalmente saranno manutentori dei sentieri del Parco.

Un progetto che rafforza le alleanze già esistenti per mettere al centro la tutela del territorio e dell'ambiente naturale:

Incentivare la partecipazione e sviluppare un senso di appartenenza.

Creare un circolo virtuoso che sviluppi una strategia di valorizzazione del nostro patrimonio.

Questo progetto trae forza dalla disponibilità di custodia attiva dei "padroni di casa" che hanno mostrato un forte grado di affezione al proprio territorio alla volontà di valorizzarne la fruizione e l'accessibilità da parte di tutti.

Il Parco si estende per 30.000 ettari: è costellato di beni storici, archeologici e paesaggi di inestimabile valore. Ci sono 430 chilometri di sentieri. Tracciati che il Parco ha ampliato e sviluppato nel corso degli anni. I percorsi sono oggi segnalati con la numerazione del CAI (Club Alpino

Italiano) che li ha inseriti nel proprio catasto nazionale.

Un enorme patrimonio naturale che comporta spesso una gestione difficile e problematica. Difficoltà dovute, purtroppo, alla sempre crescente carenza di fondi. Da qui la necessità e la voglia di costruire

insieme nuove alleanze per concordare una strategia di difesa del Parco che parta dal coinvolgimento di tutti i cittadini e le associazioni.

Il Presidente del Parco Domenico Moselli dichiara: "Lavorare insieme per redigere un piano strategico che rappresenti un'opportunità di riflessione e riprogettazione dell'intero operato dell'Ente Parco, in una logica di aumento dell'efficienza e della trasparenza, mettendo al centro la tutela del territorio e dell'ambiente e le aspettative dei cittadini. Con questa campagna ci si propone di sviluppare forme di condivisione e di cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, per realizzare interventi di custodia del patrimonio naturale e di manutenzione dei tracciati inclusi nell'area protetta per favorire le attività di escursionismo che consentono la miglior conoscenza dei luoghi, della cultura tradizionale, dei valori del paesaggio e della biodiversità".

L'elenco delle convenzioni sarà aggiornato ogni quattro mesi, pertanto tutti gli interessati potranno presentare domanda attraverso l'istanza di partecipazione a: monti.simbruini@simbruini.it scaricabile da questo link: http://www.parcomontisimbruini.it/news-dettaglio.php?id=65006