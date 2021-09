Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Love is in the air!

(Jenne, 20 Set 21) Tra il mese di settembre e quello di ottobre valli e cime del Parco sono animate da un insolito fermento. I cervi, nel pieno della loro fase riproduttiva, danno vita ad uno spettacolo naturale e selvaggio. I branchi di femmine si muovono velocemente attorno ai maschi che si sfidano per ottenere la possibilità di riprodursi. Al crepuscolo la calma delle valli viene interrotta: il riecheggiare del bramito - l'emissione sonora con la quale i cervi maschi competono fra di loro - è continuo. Ma non è detto che poi la sfida rimanga "a distanza", se necessario i maschi possono dare vita a veri e propri combattimenti!

Ogni anno la stagione degli amori dei cervi attrae tantissimi turisti nel Parco e per questo invitiamo tutti a tenere un comportamento responsabile, per la vostra sicurezza e per quella degli animali. Quello degli amori è un momento importante e delicato, quindi osserviamoli da lontano senza disturbarli per la sola gioia di avere una foto o un video.

Se avvisti un cervo in Natura:

Mantieniti sempre a distanza, senza avvicinarti.

Non dare da mangiare a cervi o ad altri animali, è illegale oltre che dannoso.

Nei centri abitati, lascia loro sempre libero il passaggio.

Non tentare di accarezzarli Non stressare, inseguire e avvicinare gli animali per ottenere una foto.



Grazie!

Per avere informazioni sull'evento: La Stagione dell'Amore "Il Bramito del Cervo" clicca qui https://bit.ly/3kuWRZt