Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Food and Wellness Tourism

Open day di presentazione del corso di studi

(Jenne, 27 Set 21) Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono un percorso di studi biennale post-diploma avente l'obiettivo di perseguire una formazione specialistica alternativa, complementare e innovativa rispetto alla laurea triennale. Alternativa poiché il conseguimento del titolo garantisce un accesso immediato al mondo del lavoro; complementare in quanto l'attuale ordinamento del sistema d'istruzione terziario consente al diplomato ITS di accedere alle nuove lauree professionalizzanti conseguendo il titolo accademico con un solo anno aggiuntivo di studio; innovativa perché propongono un modello formativo capace di far coesistere una partnership e una governance di rete a un'alta flessibilità organizzativa e didattica che vede coinvolti docenti provenienti dal mondo delle professioni, dell'industria e dell'accademia.

Presentazione del corso che si terrà in data 29 settembre alle ore 11:00 presso l'Istituto Braschi Quarenghi in via di Villa Scarpellini snc a Subiaco.

Alla presentazione interverranno: