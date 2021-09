Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Le orchidee del Parco dei Monti Simbruini

Presentata ieri la prima pubblicazione scientifica

(Jenne, 27 Set 21) Presentato ieri mattina presso la sala conferenze dell'Ostello del Pellegrino, durante il III° convegno Regionale degli Amatori di Orchidee Spontanee del Lazio, "Le Orchidee del Parco dei Monti Simbruini", un volume importante e voluto fortemente dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Questo è il primo volume della collana di divulgazione scientifica dedicata alle orchidee selvatiche presenti nel territorio dei Monti Simbruini (alcune specie rarissime).

La pubblicazione, curata da Riccardo Graziosi, Alessio Locicero e Bruno Petriglia, è stata elaborata in sinergia con l'Associazione Culturale Naturalistica G.R.O.S.S. (Gruppo di Ricerca Orchidee Spontanee nei Simbruini) e rientra in un'attività – quella della divulgazione – che serve a trasmettere a tutte le generazioni (e in particolar modo ai più giovani) la conoscenza di un patrimonio ambientale così ricco da diventare un volano per lo sviluppo delle comunità locali.

"La valorizzazione della ricerca scientifica e la divulgazione delle conoscenze acquisite attraverso studi condotti sul campo sono alcuni dei compiti istituzionali di un'area protetta come il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini" afferma il presidente Domenico Moselli.