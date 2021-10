Terra del Futuro

3° Festa dei Parchi del Lazio

(Jenne, 08 Ott 21) Il 9 al 10 Ottobre 2021



Ci saremo anche noi a TERRA DEL FUTURO la 3° Festa dei Parchi del Lazio organizzata da Ente Regionale RomaNatura

Vi aspettiamo a Villa Borghese, in Via delle Magnolie dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per conoscere insieme il Parco dei Monti Simbruini.