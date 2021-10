Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Foliage: perché tutti ne vanno pazzi?

(Jenne, 08 Ott 21) A giorni le strade saranno ricoperte di foglie giallo e arancio, tonalità calde che sanno proprio di autunno.

È arrivato il momento di camminare nei boschi per godersi il foliage, un piacere per gli occhi e per il benessere.

Le foglie colorate degli alberi sono le grandi protagoniste dell'autunno, ma il foliage non è solo un fatto estetico: ha anche molti benefici

Nel periodo del Foliage sui social è un tripudio di colori: ogni minuto vengono postate foto che ritraggono alberi, boschi o piedi ricoperti da decine di foglie colorate. Rosso, giallo, arancione, marrone: è proprio in autunno che la natura vira le sue chiome da verde speranza ai toni caldi del sole, prima di abbandonare le foglie al suolo.

Questo fenomeno del foliage e richiama ogni anno milioni di estimatori in tutto il mondo, che si spostano armati di macchina fotografica alla ricerca della foglia e dello scatto perfetto. Ma in cosa consiste esattamente e che benefici ha? É risaputo e ormai assodato che stare in mezzo alla natura fa bene al corpo e allo spirito. Camminare in un parco o in un bosco aiuta a staccare la mente dai pensieri, oltre che a riossigenare le nostre cellule. Inoltre, i mille colori degli alberi e i profumi del sottobosco favoriscono l'allontanarsi di stress e depressione. Concedetevi quindi una bella passeggiata al parco in pausa pranzo o nel weekend e ammirate la natura in tutta la sua bellezza: vi sentirete rinascere.



Come fare la foto perfetta?

Per immortalare il foliage occorre spirito d'osservazione e occhi incantati. C'è chi rimane in attesa per ore pur di cogliere l'attimo in cui la foglia si stacca dall'albero e vola verso la terra. Lasciatevi ispirare dalla natura: potete scattare una foto d'insieme alle chiome degli alberi, privilegiando la tavolozza ricca di colori caldi; oppure cogliere il raggio di sole che filtra tra il fogliame, rendendolo ancora più acceso. Un classico è fare la foto ai piedi sommersi da migliaia di foglie colorate, o ancora farsi fotografare mentre si lanciano in aria, simulando una pioggia di fuoco.

Godere del foliage

Con le foglie che prendono sfumature gialle, rosse o arancio, la natura in autunno ha un che di magico. È il momento giusto per organizzare una domenica in mezzo ai boschi, camminando con il naso all'insù e ammirando gli alberi. Potete scegliere semplicemente un parco vicino casa, oppure optare per una gita sui laghi o in montagna, dove immergervi nei colori dell'autunno.

La natura si colora di tonalità calde e le giornate si accorciano: è normale in autunno vivere una doppia sensazione di malinconia e calore. I cieli iniziano a ingrigirsi e il freddo si fa sentire, ma ci sono comunque tante cose che possiamo fare nel nostro tempo libero.

Ecco alcune attività da poter svolgere nel Parco

