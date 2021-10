Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Parco si dota dell’elenco degli organismi operanti nel campo dell’educazione ambientale, sport, turismo e spettacolo

(Jenne, 22 Ott 21) Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, nel rispetto dei principi stabiliti nella L.R. n. 29/97 e ss.mm. e ii., promuove attività di educazione, formazione e ricerca scientifica finalizzata alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle comunità che vivono nel territorio dell'area naturale protetta. In questa prospettiva, l'Ente Parco si pone l'obiettivo di sviluppare delle proposte di promozione turistica, utili ad aumentare la fruizione del Parco, la riqualificazione e la promozione del territorio, garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico.



Con Delibera del Presidente n° 42 del 20/10/2021 si istituisce il regolamento per la creazione dell' "ELENCO DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE SPORT, TURISMO E SPETTACOLO PER CONTO DELL'ENTE PARCO DEI MONTI SIMBRUINI", per disciplinare i rapporti tra il Parco dei Monti Simbruini e i soggetti che operano per suo conto nel campo dell'Educazione Ambientale, Sport, Turismo e Spettacolo, nonché le iniziative di promozione del territorio sono promosse dall'Ente attraverso l'organizzazione di attività didattiche, di iniziative di formazione e ricerca scientifica, di attività ricreative, sportive, escursionistiche, di intrattenimento compatibili, finalizzate alla diffusione dei principi della salvaguardia ambientale e dei valori socio-culturali e tradizionali delle comunità che vivono nel territorio di riferimento dell'area naturale protetta.

Un altro strumento per avvicinare sempre di più il territorio alle politiche di sviluppo sostenibile perseguite dell'Ente sia di progettazione partecipata che di condivisione degli obbiettivi di promozione turistica.



Il Presidente ci tiene a sottolineare che "l'intento del Parco è di indirizzare, nel miglior modo possibile tutte le azioni messe in campo dai vari attori del territorio, verso scelte e comportamenti consapevoli a favore dell'ambiente oltre che progettare e sviluppare azioni di promozione turistica, a carattere sportivo, escursionistico, culturale o d'intrattenimento e outdoor, utili ad aumentare la conoscenza delle risorse naturalistiche e culturali dell'Area Protetta, valorizzandone le peculiarità e garantendo il miglior livello dei servizi offerti al pubblico".



L'Avviso è aperto a tutti gli Organismi (imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), consorzi stabili, raggruppamenti temporanei, imprese ed associazioni temporanee di imprese) operanti nei campi di cui al precedente Art. 4 da almeno un anno, in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 DLGS 50/2016, con sede o residenza (nel caso di imprenditori individuali) nel territorio della Regione Lazio. L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali.



Per scaricare l'Avviso e gli allegati per partecipare clicca qui