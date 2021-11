Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Master Universitari - Università Ca' Foscari Venezia

scadenza iscrizioni: 17 gennaio 2022

(Jenne, 11 Nov 21) Di seguito le informazioni per due Master di elevato interesse ambientale che propone l'Università Ca' Foscari di Venezia per l'a.a.2021-22.

Master in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica

Per gestire il patrimonio faunistico e più in generale l'ecosistema sono fondamentali le conoscenze in materia di biologia e zoologia. Ma servono anche le competenze per calcolare gli impatti economici e sociali. È necessaria inoltre la capacità di analizzare gli aspetti etici perchè le scelte gestionali possono incidere sul benessere dell'animale o condurre al sacrificio di individui e di popolazioni. Infine è essenziale sapersi orientare nel mondo giuridico nel quale ogni decisione pianificatoria, programmatoria o di altro tipo inevitabilmente si colloca. Il master è ideato per formare un tecnico capace di operare una gestione sostenibile della fauna selvatica. Gli insegnamenti sono dunque caratterizzati da una forte interdisciplinarietà per poter coniugare competenze nelle materie della biologia, del diritto, dell'economia e dell'etica. Info: www.unive.it/master-fauna

Master Universitario in Diritto dell'Ambiente e del Territorio

Sembra fuori discussione, ormai, nella società moderna la configurabilità della questione ambientale come questione globale e trasversale che investe problematiche di ordine ideologico, etico, politico, sociale, economico e giuridico. La tematica ambientale e le connesse, e imprescindibili, implicazioni di pianificazione territoriale, si presentano, sotto il profilo economico e giuridico, tra le tematiche più rilevanti nelle politiche pubbliche e private, presenti e, altresì, future. Il Master Universitario è lo strumento formativo migliore per produrre il c.d. giurista dell'ambiente, figura attualmente assente dall'ambito delle professionalità scientifiche e tecniche fornite dai tradizionali corsi universitari, ma assolutamente necessaria in relazione ai bisogni del territorio e delle imprese. lI Master intende iniziare con l'introduzione alle nozioni di fondo in materia di diritto costituzionale e amministrativo ambientale e territoriale, dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari e indispensabili per poi affrontare approfonditamente le discipline di settore. Info: www.unive.it/master-ambiente

Info e contatti: Università Ca' Foscari Venezia - email: ambiente@unive.it

Scadenza 17/01/2022