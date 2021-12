Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Progetto Ossigeno, online il secondo avviso di Manifestazione di Interesse

(Jenne, 28 Dic 21) È online il secondo avviso di Manifestazione di Interesse inerente il progetto 'Ossigeno' della Regione Lazio.

L'Avviso è rivolto agli Enti pubblici o di diritto pubblico, agli Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e agli Enti del terzo settore, per la selezione di proposte progettuali volte alla piantumazione di alberi ed arbusti autoctoni.

Il nuovo avviso mette a disposizione più di 3 milioni di euro per realizzare le migliori proposte progettuali avanzate dal territorio. Sia gli alberi sia le opere necessarie alla piantumazione saranno totalmente a carico della Regione Lazio e non prevedono alcun onere per i beneficiari, ad eccezione della successiva manutenzione.

Per presentare i progetti relativi alla piantumazione di alberi e arbusti nei sei lotti individuati dalla Regione, ci sarà tempo fino alle 20.00 di venerdì 11 febbraio 2022. Le proposte dovranno essere inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, in base alle specifiche riportate nell'Avviso.



Consulta e scarica la documentazione di riferimento

