Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Annullata la presentazione del progetto: “Il Sentiero Coleman tra Arte e Paesaggio”

(Jenne, 04 Gen 22) La presentazione del Progetto "Il Sentiero Coleman tra Arte e Paesaggio" prevista per il 5 gennaio 2022 presso la Porta del Parco in Subiaco, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia è annullata.

La stessa sarà proposta in diretta televisiva dagli studi di Gold tv canale 86, One tv canale 165 e Sky canale 899 il giorno 17 gennaio.

Parteciperanno in studio:

Il Presidente del Parco Regionale dei Monti Simbruini – Domenico Moselli

Il Sindaco di Subiaco - Domenico Petrini

Il Direttore dell'Accademia Internazionale Arti e Restauro, Curatore del progetto – Maurizio Lauri



Sarà inoltre presente la modella Flaminia, in abito tradizionale Jennese.

Durante la serata verranno presentati monili e manufatti della cultura popolare e premiato il gruppo di Musica Popolare "I Trillanti" per la loro attività artistica di recupero della tradizione canora dell'Alta Valle dell'Aniene.