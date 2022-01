Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 26 Gen 22) Con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 46 del 25 gennaio 2022, ad integrazione di quanto previsto dal decreto dipartimentale n. 738 del 3 dicembre 2021, sono finanziati a valere per l'anno 2021 ulteriori 102 programmi, di cui 92 in Italia e 10 all'estero, per un totale di ulteriori 8.481 posizioni, di cui 8.307 in Italia e 174 all'estero.

Viene dunque pubblicata l' integrazione al bando di selezione per operatori volontari dello scorso 14 dicembre, per lo scorrimento delle graduatorie e la proroga dei termini di presentazione delle domande di Servizio civile universale al 10 febbraio 2022, ore 14:00; Vai al Bando

Consulta i bandi della nostra rete SCU parchi e borghi del Lazio

Scadenza 10/02/2022