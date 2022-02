Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 02 Feb 22) Questa data ricorda l'adozione della Convenzione sulle Zone Umide, firmata il 2 febbraio 1971 nella città iraniana di Ramsar, per la tutela internazionale delle zone umide mediante la loro individuazione e delimitazione.Lo slogan di questa edizione della giornata mondiale è "value, manage, restore, love Wetlands" che promuove azioni per la valorizzazione della straordinaria varietà biologica presente in questi ecosistemi, l'importanza che tale biodiversità venga gestita per invertire la sua perdita e quindi venga ripristinata, mirando ad approfondire la conoscenza di questi straordinari ambienti e dei loro abitanti per rispettarli ed amarli.

