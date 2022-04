Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Earth Day

(Jenne, 22 Apr 22) 22 Aprile - Giornata mondiale della Terra 2022: quest'anno è più importante e attuale che mai. In occasione della 52esima Giornata mondiale della Terra, firmano l'appello personalità del mondo della cultura, della scienza e dell'ecologia con un messaggio chiaro: «Invest in our Planet» (investi nel nostro Pianeta).

L'Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione ambientale del pianeta, l'unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia.

Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. La Giornata della Terra è divenuta un avvenimento educativo ed informativo per valutare le problematiche del pianeta: l'inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Si insiste in soluzioni che permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle specie minacciate.



[foto di: La Tagliata di Domenico Serafini, Picchio rosso maggiore di Marco Branchi, Anemone di Silvia Zaccaria]