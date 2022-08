Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 04 Ago 22) L'uomo fa parte di un sistema complesso, fatto di risorse e di equilibri che devono essere garantiti e salvaguardati affinché lo stesso possa avere un futuro prospero.

Tutelare l'ambiente è importante perché le risorse come l'aria, l'acqua, le specie vegetali e le specie animali non sono inesauribili, ma spesso, e purtroppo, sono state considerate come tali.

La protezione dell'ambiente è una questione che riguarda il benessere e lo sviluppo della società, si tratta, dunque, di un dovere di tutti gli uomini e di tutti i Paesi, senza alcuna esclusione.

Oggi, quindi, è necessario imparare a considerare le conseguenze che le proprie azioni possono avere sull'ambiente.

Ignoranza o indifferenza, a lungo andare, possono causare danni enormi e irreversibili.

Al contrario, una conoscenza approfondita, piccole azioni e attenzioni quotidiane possono aiutare a preservare l'ambiente e la natura circostante, ottenendo così effetti enormemente benefici sulla vita di ognuno, migliorandone la qualità.

Tutelare l'ambiente significa impegnarsi concretamente e costantemente per migliorare le condizioni di vita di ogni cittadino.