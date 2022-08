Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 15 Ago 22) Prosegue con grande successo di pubblico la manifestazione Cabaret Nel Parco voluta dal Parco regionale dei Monti Simbruini per promuovere alcune trale piazze e le location più suggestive del parco stesso.

Dopo le prime due tappe del tour a Cervara di Roma e Monte Livata la manifestazione ha fatto tappa venerdì 12 a Camerata Nuova con grande partecipazione di pubblico.

Particolarmente apprezzate le esibizione dei due cabarettisti Antonio Catalano e Oscar Biglia presentati dalla bravissima Paola Delli Colli.

Il sindaco Settimio Liberati ha pubblicamente ringraziato il Parco per la lodevole iniziativa e salutato il pubblico presente.

Cabaret nel Parco si sta imponendo come la più importante manifestazione itinerante di teatro comico del centro Italia.

Prossimi appuntamenti:

Arsoli 15 Agosto

Vallepietra 16 Agosto

Jenne 18 Agosto

Filettino 23 Agosto

Trevi nel Lazio 26 Agosto