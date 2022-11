Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

INVITO

(Jenne, 14 Nov 22) Come stabilito dopo l'inaugurazione della Casa delle sementi della Valle dell'Aniene, siamo lieti di invitarvi all'incontro dedicato all'organizzazione della Casa delle Sementi della Valle dell'Aniene che si terrà mercoledì 16 Novembre dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il Vecchio Molino in Via delle Pratelle – Vallepietra (RM).

Dalle 14:30 alle 15:30 sarà possibile consegnare i semi da conservare nella Casa delle Sementi.

Si possono portare i semi delle varietà locali che sono state coltivate nel 2022 o in anni precedenti, così si inizierà la catalogazione per la conservazione nella casa delle sementi insieme ai tecnici di ARSIAL, DIBAF e del Parco dei Monti Simbruini.

Le varietà locali della Valle dell'Aniene, attualmente (tutelate dalla L.R. n. 15/2000), sono: Fagiolo Cioncone, Fagiolina Arsolana, Fagiolo Regina di Marano Equo, Fagiolo Cappellette, Fagiolo Romanesco, Fagiolo Pallino, Fagiolone di Vallepietra e Mais Agostinella.

Le varietà di Mandolone e di Gialletto, coltivate dagli agricoltori di Filettino e Trevi, sono state caratterizzate e saranno proposte per l'iscrizione al RVR. Ricordiamo che potranno essere analizzate anche altre varietà di altre specie.

A partire dalle 15:30 è prevista una discussione preliminare sulla futura gestione della Casa delle Sementi con il diretto coinvolgimento degli agricoltori, hobbisti e comunità locali presenti.

Vi aspettiamo numerosi!