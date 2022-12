Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 04 Dic 22) Continua l'impegno in favore degli animali: un tema non secondario e che concentra tanta sensibilità da parte del Parco Naturale dei Monti Simbruini, che in sinergia con l'Accademia Kronos ha dato il via alla campagna itinerante di microchippatura gratuita che tocca gli 8 Comuni presenti all'interno del Parco. Dopo Subiaco, ieri mattina la seconda tappa è stata a Trevi Nel Lazio, la giornata piovosa non ha fermato i volontari dell'Accademia Kronos, che si sono spostati nell'area coperta dell'ex Comune. "Insieme all'A.K. –commenta il Direttore dell'Ente Parco Carlo Di Cosmo nella foto- è un impegno promosso sul territorio, con la disponibilità e la collaborazione dell'A.K. e dell'Asl Veterinaria di competenza. Una campagna che coinvolge all'operazioni di microchippatura quanti hanno un amico a quattro zampe". "Ricordiamo che l'iscrizione canina è obbligatoria per legge –commenta il Comandante Armando Bruni- la giornata ha limitato di certo la partecipazione, ma sono stati comunque vaccinati 21 cani. Ci tengo sempre a ringraziare l'Ente Parco nella persona del Presidente Moselli e del Direttore Di Cosmo, sempre disponibili, che anche in questo caso dimostrano la sensibilità che il territorio richiede". "I volontari dell'A.K. –sottolinea il Sindaco Silvio Grazioli- sono come sempre impagabile, plauso al Parco dei Simbruini, per questa bella campagna di microchippatura gratuita, essenziale all'interno dell'area verde, per contrastare il randagismo e tutelare la fauna selvatica".