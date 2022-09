Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 24 Settembre 2022 dalle 16:30 alle 22:30

Un'escursione tra il pomeriggio e la notte per conoscere il Parco dei Monti Simbruini e uno degli animali più maestosi che lo popolano: il Cervo!Il mese di Settembre rappresenta un periodo ottimale per conoscere e avvistare questo meraviglioso essere vivente, infatti è il periodo in cui il cervo è nella stagione dell'amore! È quindi facile sentirne il suggestivo richiamo, ovvero il bramito, che riecheggia tra le valli dopo l'ora del tramonto. Il nostro itinerario partirà da un sentiero bordato da possenti alberi di faggio. Arriveremo nel punto panoramico "Le Vedute" dove lo sguardo potrà spaziare verso le vette più alte del Parco. Da qui il passo è breve per giungere alla vetta del Monte Autore(1855 m), dove sosteremo per la cena al sacco davanti al tramonto.Sulla via del ritorno proveremo a sentire i bramiti nel silenzio della notte e cercheremo di individuare le principali costellazioni!

NB: I Cervi vivono in libertà, quindi saranno loro a decidere se farsi vedere e sentire



Dati tecnici escursione

Lunghezza itinerario: 9 km circa

Difficoltà: media (E= escursionistica)

Dislivello: 300 metri

Percorso ad anello + tratto andata e ritorno Possibilità di pernottare presso le strutture consigliate dal Parco dei Monti Simbruini: http://www.parcomontisimbruini.it/dormire.php?localita=Monte+Livata&knominativo=Nome+della+struttura&Tipologia=&servizi=&prezzo=&trattamenti=&offerte=&specialita=

Cosa portare:

- scarpe da trekking OBBLIGATORIE!

- acqua(almeno un litro e mezzo)

- abbigliamento comodo

- torcia(meglio se frontale)

- cena al sacco

- maglietta di ricambio(in caso di sudore)

- cappellino

- bastoncini(consigliati, ma facoltativi)

- plaid o telo per pausa cena

- bicchiere

- binocolo!

- per la sera: sarà freddo! quindi portare giacca a vento, pile, cappello e guanti.

- mascherina, da indossare in alcuni casi che verranno specificati ai partecipanti; guanti monouso (facoltativi); gel disinfettante.



Gli amici a 4 zampe questa volta non possono partecipare!



Per partecipare:

Contattare direttamente la guida al numero: 3284211416

Mettere "parteciperò" sull'evento non equivale a prenotare!

Non c'è bisogno di tessere associative!

Ritrovo:

Sabato 24 Settembre, ore 16,30 Campo dell'Osso, Livata (Roma)

L'indirizzo preciso sarà fornito dalla Guida dopo la prenotazione.

Guida: Nunzio D'Apolito - AGAE Associazione Guide Ambientali Europee, Tessera n. 108 - P.I. 01641620537

Per partecipare:

Contattare direttamente la guida al numero: 3284211416 wa.me/+393284211416

Mettere "parteciperò" sull'evento non equivale a prenotare!

Non c'è bisogno di tessere associative! Per la buona riuscita di questa escursione è previsto un numero limitato di partecipanti.

L'itinerario potrà essere modificato dalla guida, se lo riterrà opportuno, per motivi logistici e di sicurezza. Quota di partecipazione 15 euro per gli adulti

Possibilità di pagamento sul posto oppure anticipato tramite bonifico (IBAN da richiedere alla guida)

Per info, curiosità e prenotazione:

Nunzio 𝟯𝟮𝟴 𝟰𝟮𝟭 𝟭𝟰𝟭𝟲 wa.me/+393284211416 Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica

Per la foto dell'evento si ringrazia il Parco Regionale dei Monti Simbruini e Marco Branchi