Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 24 Settembre 2022 dalle 09:30 alle 16:00

Trekking alla scoperta delle montagne vicino a Cervara di Roma tra le storie di transumanza e brigantaggio nei monti Simbruini.

La nostra escursione parte e termina direttamente al fantastico borgo di Cervara di Roma detto anche il paese degli artisti. Infatti, ormai da secoli la pittoresca rupe con le case arroccate ha regalato ispirazione a non pochi pittori, poeti e musicisti.

Durante una bella camminata ad anello visiteremo i ruderi del medievale castello fortificato La Prugna, che la leggenda lega al nome di un famoso brigante Marco Sciarra detto Flagello di Dio. Attraverseremo i colli che dominano la valle dell'Aniene e che dai tempi più remoti fino ai giorni nostri sono ospitano l'antico mestiere della transumanza.

Per non farci mancare nulla pranzeremo a un Osservatorio Astronomico e passeremo vicino all'Area faunistica del Cervo. Qui, tra pascoli e boschi del Parco regionale dei monti Simbruini è ospitato un piccolo nucleo di cervi provenienti da altre aree faunistiche. Gli animali rilasciati nella natura vengono seguiti e alimentati nel periodo invernale per favorire la loro migliore riproduzione e sopravvivenza.

Il percorso è adatto a tutti gli escursionisti anche alle prime armi.

⏰ ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

9.30 Cervara di Roma (RM) (il luogo esatto verrà comunicato nell'email di conferma).

💰 COSTI ESCURSIONE:

15.00 € adulti;

10.00 € ragazzi fino a 17 anni

📆 INFO e PRENOTAZIONI:

Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna

Mail: info@bontrek.it

⛰ DATI TECNICI

Dislivello: 450 m

Lunghezza: 13 km

Difficoltà: media (sentieri nel bosco, saliscendi).

Profilo itinerario: anello

Adatto ad escursionisti abituali in buona forma fisica che amano camminare nel bosco. Adatto a ragazzi da 14 anni in su abituati a camminare accompagnati da un adulto.

❗️ La Guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti. ❗️

🥾 ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking - obbligatori, zaino da 20 l (no borse a tracollo), abbigliamento adatto alla stagione, pranzo a sacco, acqua minimo 2 l.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, crema solare, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio.

🐶 CANI

Sono ammessi max 2 cani nel gruppo, avvisare la Guida.

🌿 REGOLE DI COMPORTAMENTO

Lasciamo l'ambiente naturale così come lo vorremmo trovare noi: pulito e sano nella sua integrità. Perciò: lasciamo fiori e piante là dove sono; lasciamo in pace gli animali, uccelli e anfibi - siamo ospiti a casa loro; ascoltiamo i suoni della Natura invece di fare inutilmente rumori molesti, accendere la musica ecc; cerchiamo di fare a meno del fumare almeno durante l'escursione. E assolutamente portiamo dietro i nostri rifiuti anche i più minuscoli (bucce e noccioli di frutta inclusi).

Guida ambientale escursionistica

Anna Shuval, AIGAE n. LA552

𝘓𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘨𝘨𝘦 4/20134500 m