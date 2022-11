Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il sentiero della valle delle cascate è un rilassante percorso tra stupendi ruscelli e maestose cascate contornato da panorami magnifici.

Domenica 27 Novembre 2022 dalle 10:30 alle 15:30

Partiremo da Vallepietra, bellissimo borgo arroccato su di un crostone di roccia, e percorreremo il sentiero della valle delle cascate tra corsi d'acqua dove il suono delle acque che scorrono tra i fitti boschi del Parco renderanno l'itinerario ancor più piacevole e rilassante.

Arrivati alla base delle Cascate delle Vaglie, faremo colazione e successivamente riprenderemo il cammino attraversando dei piccoli ruscelli.

Avanzeremo salendo i tornanti del sentiero fino a raggiungere Fonte delle Vaglie, dove effettueremo una breve sosta per poi, zaini in spalla, continuare in direzione Vallepietra.

Il panorama in questo punto sarà mozzafiato ed osserveremo il Monte Viglio, Monte Tarino, Crepacuore ed il Santuario della Santissima Trinità.

Infine, ammirata la panoramica, il sentiero scende, e ci porterà fino a Fonte delle Donne.

In aggiunta a questo, come è nostra consuetudine, ci piace offrire il mitico "SPUNTINO AL SACCO" ai partecipanti!

Vi aspettiamo zaino in spalla, perché la natura è ad un passo!

INFORMAZIONI SU "LA VALLE DELLE CASCATE"

Tipologia di Evento: Escursione

Livello Difficoltà: E ( Escursionistico)

Distanza: 10 Km

Dislivello: 550 metri

Costo: 15 euro adulti .

Nella quota è compreso il servizio guida

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

Conosciamo la guida con un click PIACERE DI CONOSCERTI, SONO SAMUELE GIANCARLINI !

PARTECIPARE E' FACILE

Chiama il numero 334 8302603 e parla direttamente con la guida;

Iscriviti con un click [PRENOTA ORA] (scrivendo nell' OGGETTO della email: "LA VALLE DELLE CASCATE" e nel testo il vostro nome e cognome).

PUNTO DI RITROVO

Al momento della vostra conferma di partecipazione sarà quindi inviato dalla guida tramite WhatsApp / Telegram la posizione di ritrovo.



AGGIORNAMENTI SULL' EVENTO

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.



ASSISTENZA AL CLIENTE

Hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare? Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.



COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia),pantaloni lunghi, maglietta traspirante a manica corta, cappellino con visiera.



ZAINO: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, occhiali da sole, crema solare, softshell (anti-vento), fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

