Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

La ciaspolata dei tre confini è una rilassante escursione sulla neve tra gli ampie faggete e pianori carsici del Parco Monti Simbruini.

Sabato 31 Dicembre 2022 dalle 10:30 alle 15:30

La ciaspolata dei tre confini è una rilassante escursione sulla neve tra boschi di faggio e pianori carsici del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Durante il percorso potremo osservare interessanti tracce lasciate dalla fauna selvatica, inoltre durante le soste briefing, verrà descritto l'ambiente, la flora e la fauna presente. Proseguendo il cammino, la maestosa faggeta carica di neve grazie all'azione del vento, spolvererà dai propri rami la coltre nevosa, la quale risplenderà con la luce del sole creando un "gioco di colori" unico. Usciti dal bosco e riscaldati dal pallido sole invernale, assaporeremo la mitica "colazione con le ciaspole", diventato un vero e proprio rito invernale da condividere insieme. Dopo la ricca merenda il cammino prosegue in direzione della via del Lupo, e da qui verso i tre confini attraversando la pittoresca foresta di faggio immersa nella neve. Dopo la foto di gruppo presso i tre confini, avanzeremo tra stupendi pianori carsici innevati delimitati dai faggi. Rientrati nella boscaglia, il sentiero inizia a scendere, fino ad arrivare allo stupendo pianoro di Campaegli dove è presente una delle più interessanti grotte dei Monti Simbruini, la grotta Stoccolma. Terminato il racconto della grotta, percorreremo l'ultimo tratto di questa stupenda giornata fino ad arrivare al punto finale.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO "CIASPOLATA DEI TRE CONFINI"

Tipologia di escursione: Escursione con racchette da neve

Difficoltà: EAI ( Escursione in Ambiente Innevato)

Distanza: 11 Km

Dislivello: 250 metri

Costo: 25 euro a persona (la quota comprende servizio guida + Noleggio Ciaspole e Bastoncini)

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Consigliato abbigliamento a strati, di seguito gli indumenti specifici: Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti o tuta da neve, maglietta traspirante termica a manica lunga, pile, softshell (anti-vento), guanti impermeabili termici, berretto in lana.

Guarda ora il nostro video sull'abbigliamento da ciaspolata [COME VESTIRSI PER UNA CIASPOLATA]

COSA PORTARE NELLO ZAINO

Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, occhiali da sole, crema solare, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, ghette (servono per evitare che la neve entri all'interno della calzatura durante la progressione!).

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

