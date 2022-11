Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 27 Novembre 2022 dalle 12:00 alle 18:30

DA LUNEDì 21 NOVEMBRE SARà POSSIBILE PRENOTARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE, IN CASO DI PRIMA ATTIVITÀ SARÀ NECESSARIO COMPILARE UN TEST CONOSCITIVO.Amati strikkers, per il nostro secondo appuntamento del nuovo progetto SUNSET EXPERIENCE andremo a intraprendere un bellissimo itinerario tra paesaggi, foreste e pianori carsici dei Monti Simbruini, con un'anello che ci porterà sulla vetta del Monte Autore (1855m) per i uno dei più bei tramonti del centro Italia, alla scoperta del cuore dell'area protetta più grande e suggestiva del Lazio. In cammino tra le memorie storico-artistiche del pittore ottocentesco Enrico Coleman, che descrisse, da quella che è la terza cima in ordine d'altezza di questo sistema montuoso, i suoi paesaggi a perdita d'occhio come un quadro impossibile da dipingere, per via della vastità e della bellezza dei suoi panorami a 360° sui rilievi dell'Appennino Centrale."

𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗲𝗹

• https://www.instagram.com/reel/CPlUjcOIKKW/

𝗟𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮̀ 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

• FACILE/MEDIA - il percorso è adatto a chi ha un discreto allenamento con i dislivelli e lunghezze non eccessivi, ma che rappresentano un'ottima prova per chi vuole intraprendere percorsi di montagna.

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗞𝗺

• 9.8 Km c.a.

𝗗𝗶𝘀𝗹𝗶𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 +/-

• + 315 m - 315 m c.a.

𝗔𝗹𝘁 𝗺𝗮𝘅

• 1855 m s.l.m.

𝗧𝗶𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼

• Anello + A/R

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻𝗼

• Sottobosco, roccioso, sterrato

𝗖𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

• E (Escursionisitico)

𝗧𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗲

• 5:00 h c.a

𝗥𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀̀ 𝗱𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮

• Macchina / Mezzi Pubblici

Per chi avesse necessità di passaggi in auto ce lo comunichi in fase di prenotazione.

𝗕𝗶𝗺𝗯𝗶

• Si, ma che siano abituati ed allenati alle lunghe camminate e che abbiano almeno 12 anni.

𝗖𝗮𝗻𝗶

• Si, ma solo se tranquilli, socievoli e abituati a procedere in gruppo e se necessario al guinzaglio.

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗼

• 20€ (Adulti) – 15€ (fino ai 16 anni)

• La quota include la copertura assicurativa della "Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Rischi Diversi"𝘓𝘢 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘯𝘻𝘰 𝘢𝘭 𝘴𝘢𝘤𝘤𝘰, 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘪𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘷𝘰𝘤𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘨𝘳𝘢𝘧𝘰.

𝗔𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼

• Domenica 27 Novembre (Campo dell'Osso) ore 12:00, il luogo esatto verrà comunicato a chi confermerà la sua partecipazione.

• Per la riuscita di questa escursione è previsto un limitate di 20 partecipanti

𝗩𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶

L'itinerario potrà essere modificato dalla guida, se lo riterrà opportuno, per motivi logistici e di sicurezza.

𝗔𝘁𝘁𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

• Scarpe da trekking OBBLIGATORIE!

• Abbigliamento a strati comodo e adatto alla stagione

• Giacca antivento/impermeabile (Guscio/Softshell)

• Cappello e guanti

• Zaino adatto a camminare minimo 20L

• Un eventuale cambio asciutto da lasciare nelle auto all'arrivo

𝘝𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭'𝘦𝘴𝘤𝘶𝘳𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘭'𝘦𝘲𝘶𝘪𝘱𝘢𝘨𝘨𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘥𝘦𝘨𝘶𝘢𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘰.

𝗔𝘁𝘁𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗳𝗮𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮

• 2 Bastoncini da escursionismo

• Occhiali da sole

• Macchinina fotografica

• Un telo impermeabile per quando ci si fermerà a mangiare

𝗣𝗿𝗮𝗻𝘇𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗮𝗰𝗰𝗼

• Pranzo al sacco in base alle proprie esigenze

• 1.5/2 litri d'acqua (minimo)

• Integratori alimentari secondo le proprie necessità

• Sacchetto rifiuti

𝗢𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲

• Per le 18:30 dovremmo aver terminato il percorso, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fermarsi per il nostro famoso "Terzo Tempo" a prendere un aperitivo per smaltire le fatiche davanti ad una fresca birra.

𝗜𝗻𝗳𝗼, 𝗰𝘂𝗿𝗶𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

• Max Strike

tel e whatsapp: +393348403252

email: info.strikeadventure@gmail.com𝘓'𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 "𝘗𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘰" 𝘪𝘯𝘴𝘦𝘳𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘴𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘰𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘢̀ 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪.

𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮

Marco Belfare

(Guida Ambientale Escursionistica iscritta al registro nazionale AIGAE LA 114)

𝗕𝘂𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗲

Per il pieno rispetto della natura e dell'ambiente che visiteremo sarà tassativamente vietato:

• Raccogliere piante e fiori

• Disturbare in qualsiasi modo o dare cibo all'eventuale fauna selvatica

• Gettare in terra o abbandonare lungo il percorso qualsiasi oggetto compresi mozziconi di sigaretta, mascherine, fazzoletti di carta o qualsiasi altro tipo di immondizia.𝘓𝘢 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘰 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭'𝘪𝘵𝘪𝘯𝘦𝘳𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘰 𝘪𝘯 𝘣𝘢𝘴𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘰, 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘯𝘵𝘪.

𝗦𝗲 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗯𝗿𝗼𝗮𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁 𝗲𝗱 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮

• Salva in rubrica il numero +39 334 8403 252 e invia un messaggio whatsapp con scritto INFO TREKKING SI seguito dal tuo Nome e Cognome