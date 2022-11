Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Acqua del Piccione e Colle Campitellino

Sabato 26 Novembre 2022 dalle 09:00 alle 16:00

Un facile percorso ad anello immerso in boschi di faggio in veste autunnale in un angolo poco frequentato e selvaggio del Parco dei Monti Simbruini per raggiungere il Colle Campitellino, uno spettacolare e panoramico affaccio sulla Valle del fiume Simbrivio con vista sulle più elevate vette del parco.

I Simbruini, dal latino "sub imbribus", sotto le piogge, prendono proprio il nome dal torrente Simbrivio. Alimentato lungo il suo scorrere per la valle omonima da numerose e piccole sorgenti confluisce nel fiume Aniene nei pressi della località Comunacque.

Cammineremo in una delle faggete più estese a belle dell'Appennino lungo un sentiero coperto di foglie dai caldi colori autunnali, per raggiungere l'Acqua del Piccione nel punto in cui forma una suggestiva cascatella. Sperimenteremo se le acque del Simbrivio sono veramente così gelide come testimoniato dallo scrittore latino Silio Italico ("Quiquie Anienis habent ripas, gelidoque rigantur Simbrivio rostrique domant aquicula rura…" – Punica, libro VIII , V. 370) e poi risaliremo per raggiungere il nostro punto panoramico su tutta la valle.