Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 27 Novembre 2022 dalle 09:30 alle 15:00

- Raduno ore 9.30 piazza di Jenne (Rm) "Capitale della Transumanza"

- Trasferimento in auto all'imbocco del sentiero. Vi piacciono i caldi colori dell'autunno? Aceri e faggi tinti d'oro arancio e rosso rubino? ...vi portiamo agli altipiani di Jenne, per un tour che qualsiasi pittore o fotografo vorrebbe immortalare e qualsiasi poeta portare nel cuore; 8 km, 250 mt dislivello, percorso mediofacile, boschivo.

Dopo il Trek ci scalderemo con una polenta casereccia preparata all'aperto, ottimo sugo, vino e golosità. Che ne dite?- Pranzo in area attrezzata nei pressi del rifugio forestale a cura dell'AssociazioneQuota 20€ (Bimbi tra gli 8 e i 16 anni 5€).



Prenotazioni via wapp indicando NOME E COGNOME al 3478924969

Cosa portare:abbigliamento a strati (coerente con le temperature) piccolo snack energetico, acqua (almeno 1,5 lt) e scarpe da trekking obblgatorie, eventuali bastoncini, PIATTO (compatibile con la polenta calda, altrimenti la plastica leggera si squaglia...) BICCHIERE E POSATE PERSONALI