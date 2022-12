Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 10 Dicembre 2022 dalle 10:45 alle 12:45

Una pratica Yoga ai piedi dei maestosi faggi alti e spogli come colonne, avvolte/i da un odore di funghi e muffa. Se il paesaggio è già imbiancato dalla neve possiamo praticare ugualmente, con qualche accortezza in più... qualora le condizioni meteo fossero avverse possiamo scegliere di praticare al chiuso, presso Casa Ahimsa, in un ambiente caldo e sicuro, dove poter ammirare i faggi dall'ampia finestra della sala, mentre pratichiamo nel silenzio di una fredda giornata invernale.

Costo 10€ a persona

Cosa occorre: tappetino, telo impermeabile, sacco a pelo (meglio) o coperta pesante, tazza non usa e getta, piccolo asciugamano. Per il materiale ci aggiorniamo in base alle condizioni meteo.

E' necessaria la prenotazione.