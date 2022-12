Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 11 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 13:15

Il clima, spesso, influenza corpo, mente e stile di vita delle persone, spingendole a rimanere in casa. Ci sono buone ragioni, invece, per praticare una sessione di Terapia Forestale nel periodo invernale. Vi garantisco che mente e corpo ne trarrano numerosi benefici. I motivi sono strettamente scientifici. Durante la sessione avrete modo di sperimentare i vantaggi del bagno di foresta invernale, ve ne parlerò, avrete anche modo di incontrare gli alberi del territorio, scoprirli e vederli come esseri viventi che interagiscono non solo tra loro, ma anche con noi!

Come vestirsi? Abiti pesanti, termici, scarpe adeguate, giacca impermeabile e antivento, cappello, sciarpa, guanti.

Cosa portare? Tazza non usa e getta.

Costo 10€ a persona