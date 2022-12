Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Martedì 27 Dicembre 2022

La prima neve è caduta sulle nostre montagne: i colori dell'autunno stanno definitivamente lasciando il posto al candore usuale della veste invernale.



È il momento in cui il nostro appennino si trasforma e cambia volto mostrando anche il suo aspetto più severo. È tempo, quindi, anche di escursioni su ambiente innevato e di rispolverare le ciaspole a riposo da molti mesi.



Arriva un periodo splendido dove, nonostante il freddo, il cuore si scalda nella contemplazione della bellezza che le montagne e i boschi innevati sanno regalare. È il momento in cui i nostri monti ci regalano le atmosfere più rare, preziose e affascinanti.



Segnatevi quindi le seguenti date di dicembre e gennaio per seguirmi in splendide avventure!



Segnatevi le date: le mete potrebbero cambiare a causa del meteo che sarà valutato volta per volta, ma saranno sempre forniti validi itinerari alternativi.

Vi aspetto!



Per qualsiasi informazione contattatemi.