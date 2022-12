Domenica 18 Dicembre 2022

In collaborazione con il Comune di Subiaco si svolgerà il 18 dicembre, dalle ore 12:00, presso Via Papa Braschi e Piazza Roma, una giornata di divertimento per grandi e piccini, degustazione di tanti prodotti, primi piatti, arrosticini, pizza gialla e erbe, fritti, dolci e zucchero filato.



Animazione per bambini, spettacoli di danza e tanto altro



Vi aspettiamo, non potete mancare!