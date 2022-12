Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 18 Dicembre 2022 dalle 09:30 alle 13:30

"Era il 9 gennaio del 1859. Quello che si racconta e' che verso le 2 del pomeriggio dal camino della casa di Simone Pelosi, abitata in quel periodo dalla famiglia di Antonio Galeri, uscirono alcune scintille di fuoco. Trasportate da un forte vento che soffiava da Cappadocia, esse raggiunsero il tetto in legno delle abitazioni vicine, provocando i primi focolai dell'incendio. In poco tempo il fuoco, spinto dal forte vento, si propago' per i paese, ed a poco valsero i tentativi degli abitanti di Camerata e dei Militari della locale gendarmeria di domare le fiamme." Scoprire un borgo fantasma fa sentire sempre un mix di malinconia e stupore.

Difficoltà: media (E= escursionistica)

Lunghezza: 11 km

Dislivello: 250 m

Durata: 5:00 ore

Ritrovo: ore 9:30 a Subiaco (RM), presso il Centro Outdoor Vivere l'Aniene (segue spostamento in auto di 15 km) oppure alle 10:00 a Cervara di Roma presso Piazzale Giovanni XXIII

Attrezzatura: indossare abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking, k-way. Portare acqua e spuntini (frutta/snack) e pranzo al sacco, cappello e guanti, generi di conforto.

Costo a persona: 15 € adulti, 10 € sotto 16 anni di età (età minima consigliata 8 anni)