Domenica 18 Dicembre 2022 dalle 08:00 alle 13:00

Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

DOMENICA 18 DICEMBRE

Un Cammino tra Bianchi Faggi verso la Vetta della Capitale – Monte Autore m . 1855 slm.

Partendo da Campo dell'Osso entreremo nella faggeta verso i Cannavacciari per portarci nella Valle di Monte Autore che seguiremo fino alle Vedute punto panoramico. Successivamente proseguiremo verso la vetta di Monte Autore m.1855 slm .

A fine ciaspolata Sorpresa Natalizia

**********************************************

ORGANIZZATORE :

Pietro Spano -Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE -LA 447

INFO :

Escursione : Anello su Ciaspole

Difficoltà : E-EAI ( escursione in ambiente innevato)

Distanza : Km 8,5 Andata e ritorno

Dislivello : m.350 positivo

Durata : Ore 5 comprese le soste

Pranzo : Al sacco – possibilità in ristori locali

**************************

TIVOLI-Appuntamento : Ore 8,00 Bar 8412 Parcheggio cimitero di Tivoli

ROMA-Appuntamento : Ore 7,30 Negozio CLIMBERSTORE Viale Galvano della Volpe ,9

Ritrovo: Ore 9,30 -La posizione verrà inviata sul gruppo Wapp

ATTENZIONE: In mancanza di gomme termiche c'è l'obbligo di portare catene a bordo.

***********************************************

ATTREZZATURA:

Stiamo in un ambiente montano quindi rispettare l'abbigliamento a cipolla a tre o quattro strati.

Da portare :

Scarponcino da Trekking (necessario per le ciaspole) .

Zaino capiente con spallacci comodi ( NO BORSE ).

Acqua litri 1,5 .

Cappello.

Guanti .

Occhiali per il sole .

Maglia di ricambio , giacca anti pioggia, e un cambio completo da lasciare in auto ( in caso di pioggia si avrà la possibilità di indossare indumenti asciutti).

***************************************

Quota di partecipazione € 15,00 .

La quota comprende -Accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica – Assistenza durante l'escursione – Sopralluogo di verifica sul percorso – Copertura Assicurativa per tutta la durata dell'Evento.

Affitto ciaspole (per chi ne è sprovvisto) €10,00 ( il costo può variare in base ai noleggi ).

***********************************

Conferme di adesione : Inviare Nome , Cognome , Codice Fiscale e numero cellulare.

Le disdette vanno comunicate entro le 24 ore prima dell'evento.

Per la partecipazione seguire l'attuale normativa Covid-19

****************************************

Per info Pietro Spano cell 3395769526

Guida Ambientale Escursionistica-LA 447

Guida Mountain Bike

Maestro – Nordic Walking – CSEN