Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Lunedì 26 Dicembre 2022 ore 09:15

La neve è arrivata sui monti Simbruini e scela l'incanto dei pianori e delle faggete in veste invernale. Scopriamo sentieri e panorami con le ciaspole con questo facile itinerario che ci porta fino al belvedere della vetta. Lungo il percorso cerchiamo di scovare tracce di animali selvatici e piccoli segreti del bosco. Una attività adatta a tutti, grandi e piccoli!

DATI TECNICI

Dislivello: 400m

Lunghezza: 10,5 km

Difficoltà in scala CAI: E

Escursione panoramica ad anello.

PRENOTAZIONI

Entro le 17:00 di domenica 25 dicembre

Contattando la Guida AIGAE Mauro Cara Al 328 4534040 via cell. o whatsapp

NUMERO POSTI MAX: 20

CAR SHARING: Se non si dispone di auto, è possibile contattare la Guida per chiedere se ci sono partecipanti automuniti disponibili ad offrire passaggi come da leggi vigenti anti-covid19.

APPUNTAMENTO: Ore 9.15, presso Ristorante Cristallo di Neve

Piazzale Campo dell'Osso, 6, 00028 Monte Livata, Subiaco

Link Maps: https://goo.gl/maps/LKH55R7mkKL2

ATTREZZATURA NECESSARIA e OBBLIGATORIA

zaino

scarponi da trekking

abbigliamento adeguato alla stagione con giacca antivento/antipioggia

cappellino, bandana, scaldacollo, guanti caldi

occhiali da sole, crema solare

acqua (almeno 1,5lt)

snack e pranzo al sacco

CIASPOLE: sarà indicato dalla guida se saranno necessarie. È comunque possibile noleggiarle nei NOLO di zona.

QUOTA ESCURSIONE: € 20,00 Adulti; € 12,00 Bambini sotto i 14 anni

COME ADERIRE:

Pagamento Anticipato con Bonifico

(preferibile, e con diritto di precedenza alla prenotazione)

IBAN: IT64U0760103200001027795721

Intestatario: MAURO CARA

Causale: NOME COGNOME Escursione 26 dicembre

CONDIZIONI DI ACQUISTO ESCURSIONE: La quota comprende: esclusivamente l'accompagnamento della guida durante la passeggiata. La quota versata non è rimborsabile.

La quota non sarà restituita anche nel caso in cui un partecipante, all'esame di controllo, risulterà mancante di uno o più dei dispositivi indicati sopra in lista come NECESSARI. L'acquisto dell'escursione avviene previa lettura integrale e consapevole del presente regolamento e la sua accettazione. In caso di annullamento dell'evento, i partecipanti che hanno già pagato riceveranno un buono WoW Trekk valido per una qualsiasi escursione a scelta dello stesso valore.

In caso di disdetta da parte del partecipante, la quota non è

rimborsabile. Mauro Cara è iscritto al Registro Nazionale Guide Ambientali Escursionistiche di AIGAE con tessera LA398 - P. IVA 14215761009

E coperto da Assicurazione R.C. verso clienti e infortuni Guida.

NOTE Importanti

L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19 e relativo protocollo.

Prima dell'inizio dell'escursione la guida verificherà che tutti i partecipanti siano in possesso di calzature idonee (Scarponi - NO SCARPE BASSE) per vivere in sicurezza la giornata.