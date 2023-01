Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Venerdì 6 Gennaio 2023 dalle 09:00 alle 13:30

Ciaspole ai piedi percorreremo un magnifico anello che congiunge alcuni dei pianori più caratteristici del parco tra faggete, abissi e inghiottitoi carsici. Siamo nel cuore dei Monti Simbruini tra stupendi boschi e vallette...Itinerario classico ed adatto a tutti ma che saprà regalarci grandi emozioni alternando tratti di bosco a radure carsiche.

DETTAGLI SULL'EVENTO

Tipologia di escursione: Trekking

Difficoltà: E (Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza: 9 km

Dislivello:200 metri

Durata: 4 ore compresa pausa pranzo

Costo: 15 euro

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti impermeabili/idrorepellenti , maglietta traspirante, anti-vento , Giacca.

Equipaggiamento: All'interno dello zaino: Acqua secondo necessità (almeno 1 litro) , barrette energetiche o frutta, cappellino con visiera, poncho, pile, occhiali da sole, bastoncini da trekking,guanti crema solare, e consigliata vivamente la macchina fotografica. PRANZO AL SACCO.

Affitto ciaspole (per chi ne è sprovvisto) €10,00 ( il costo può variare in base ai noleggi ).

La Guida si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

Per prenotazioni ed informazioni: Cellulare 348 660 1210

Mail: davidegennari00@gmail.com

Prenotazione obbligatoria, fornendo i seguenti dati via whatsapp o via mail: nominativo (Nome e Cognome) un indirizzo di posta elettronica valido. La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata dalla Guida via whatsapp o via mail. Massimo numero di partecipanti: 10

Appuntamento alle ore 9.00 presso Campo dell' Osso. Come arrivare: Autostrada A24 Roma-L'Aquila uscita Vicovaro-Mandela. Proseguire per Subiaco, Monte Livata, Campo dell'Osso.