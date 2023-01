Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 15 Gennaio 2023 dalle 09:30 alle 16:00

Il Parco naturale dei Monti Simbruini si svelerà con i suoi caratteristici paesaggi carsici e scorci panoramici sull' appennino.Il nostro giro alternerà percorsi in faggeta, una delle più belle e grandi d'Europa, prati con cavalli allo stato brado che si godono la quiete di queste oasi naturalistiche e pianori carsici, i cosiddetti "campi", disseminati di rocce, conche e suggestivi inghiottitoi. Infatti, la ricchezza idrica di questo territorio e la sua conformazione calcarea hanno contribuito a modellare il paesaggio scavando cavità e grotte, come la profonda Grotta Stoccolma situata in una delle piane più belle di quest'area protetta.Un percorso non molto impegnativo, ma che ci farà assaporare la tipica atmosfera appenninica e il tepore di una caratteristica taverna di montagna a fine escursione per rigenerarci, magari con una bevanda calda, e salutarci!

𝗖𝗔𝗥𝗔𝗧𝗧𝗘𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗛𝗘Percorso: doppio anelloDifficoltà: ELunghezza: 14 km circaDislivello: +490 mDurata: 6:00 ore circa

𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢 𝗼𝗿𝗲 𝟬𝟵:30 La Taverna di Stuzziko' - Viale dei Boschi, 16, 00028 Livata RM

Segnaposto inserito https://maps.app.goo.gl/gwmwcDkyJ7n3U9JZ7

𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗚𝗚𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢Scarponi da montagna

Zaino 20/30l

Bastoncini da trekking

Abbigliamento adeguato alla stagione

Capo impermeabile e giacca a vento all'occorrenza

𝗔𝗟𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘Acqua (almeno 1,5l), pranzo al sacco, snack

𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜A-AEV Simone Perinelli 3201750074

A-AEV Agnese Svampa 3381014571

AEV Gianni Onorati 3283712494Contattati preferibilmente tramite messaggio whatsapp, vi richiameremo con piacere.Gli accompagnatori hanno tutti una preparazione tecnica adeguata ed aggiornata annualmente tramite i corsi di formazione Federtrek. In ogni escursione è garantita la presenza di un accompagnatore certificato BLS (Base Life Support).

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento(tessera Federtrek 15 € ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione).

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 € 15
L'organizzazione dell'evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell'evento, è stabilito dall'accompagnatore che ne determina l'importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.

𝗔𝗩𝗩𝗘𝗥𝗧𝗘𝗡𝗭𝗘 Gli itinerari potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori