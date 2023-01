Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

I meravigliosi sentieri dei Simbruini

Sabato 21 Gennaio 2023 dalle 10:30 alle 15:00

Ciaspolando verso il rifugio si svolgerà nella bellissima cornice del Parco Naturale Regionale Dei Monti Simbruini. Durante il cammino attraverseremo, zaino in spalla e ciaspole ai piedi, faggete di immane bellezza "vestite" con un mantello di soffice neve, inoltre, osserveremo il passaggio della fauna locale grazie alle impronte presenti nella coltre nevosa e per spiegare meglio di quale animale si tratta faremo una breve sosta briefing. Poi, lasciato il bosco, di fronte a noi apparirà il pianoro carsico di Fondi di Jenne e alla destra il Rifugio Montano, nonché punto di sosta per assaporare il mitico "SPUNTINOAL SACCO" d'altra parte una merenda in compagnia immersi nella natura è quello che ci vuole. Terminato il banchetto infiliamo nuovamente le ciaspole e ci dirigiamo verso il Volubro rientrando nella faggeta; da questo punto il sentiero si dividerà tra bosco e piccole praterie fino ad arrivare al bivio, che ci con condurrà al punto finale.

INFORMAZIONI SULL'EVENTO "CIASPOLANDO VERSO IL RIFUGIO"

Tipologia di escursione: Escursione con racchette da neve

Difficoltà: EAI ( Escursione in Ambiente Innevato)

Distanza: 10 Km

Dislivello: 280 metri

Costo: 25 euro a persona (la quota comprende servizio guida + Noleggio Ciaspole e Bastoncini)

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche whatsapp – telegram).

Con un click nel seguente link iscriviti ora (scrivendo "CIASPOLANDO VERSO IL RIFUGIO" ed il vostro nome e cognome).

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Consigliato abbigliamento a strati, di seguito gli indumenti specifici: Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti o tuta da neve, maglietta traspirante termica a manica lunga, pile, softshell (anti-vento), guanti impermeabili termici, berretto in lana.

Guarda ora il nostro video sull'abbigliamento da ciaspolata [COME VESTIRSI PER UNA CIASPOLATA]

COSA PORTARE NELLO ZAINO

Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, occhiali da sole, crema solare, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, ghette (servono per evitare che la neve entri all'interno della calzatura durante la progressione!).

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.