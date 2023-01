Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Con ciaspole e polentata nei monti Simbruini

Giovedì 19 Gennaio 2023 dalle 09:30 alle 16:00

GIOVEDI' 19 GENNAIO

09.30-16.00

Monte Livata RMFinalmente la neve in montagna!

Inauguriamo la stagione bianca con una piacevole ciaspolata nella faggeta del Parco dei monti Simbruini.

Andremo a godere il meraviglioso bosco innevato e i suoi punti panoramici che regalano splendide vedute sulle montagne e pianure rivestite nel bianco brillante.

Dopo la ciaspolata ci aspetta il pranzo nella taverna locale con un caldo piatto di polenta, salsiccia e spuntatura. ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

09.30 Monte Livata RM (il luogo esatto verrà comunicato ai prenotati). COSTI ESCURSIONE:

15.00 € adulti;

10.00 € ragazzi fino a 17 anni;

La quota comprende l'accompagnamento della Guida AIGAE

COSTI EXTRA

25 € noleggio kit ciaspole + piatto di polenta con salsiccia e spuntatura e mezzo lt d'acqua PRENOTAZIONI

INFO e PRENOTAZIONI:

Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna

Mail: info@bontrek.it DATI TECNICI

Dislivello: 280 m

Lunghezza: 9,5 km

Difficoltà: facile/medio

E' richiesta buona forma fisica.

Profilo itinerario: anello La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti. ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking - obbligatori, zainetto (no borse a tracollo), abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, acqua minimo 1,5 l.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio. CANI sono benvenuti se ben educati e a guinzaglio. REGOLE DI COMPORTAMENTO

- Siamo un gruppo, quindi partiamo e torniamo tutti insieme. Nel gruppo possono capitare persone di livelli d'allenamento diversi. Durante la camminata si va al passo medio senza superare la guida e senza far rallentare troppo gli altri partecipanti. Valuta bene il livello della difficoltà. Nel dubbio contatta la guida in anticipo.

- Si raccomanda massima puntualità negli orari della partenza. L'orario della termine escursione è indicativo.

- Lasciamo l'ambiente naturale così come lo vorremmo trovare noi: pulito e sano nella sua integrità.Guida ambientale escursionistica

Anna Shuval, AIGAE n. LA552𝘓𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘨𝘨𝘦 4/2013