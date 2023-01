Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 21 Gennaio 2023 dalle 09:30 alle 13:30

Amici Nomos è arrivata la neve !! Noi siamo pronti e voi? Se non avete ancora provato l'esperienza delle ciaspole non lasciatevi scappare questa occasione. La neve tra i faggi del parco dei monti Simbruini è qualcosa di eccezionale. Partiremo da Campo dell'Osso e attraverso un sentiero immerso nel bosco arriveremo ad uno straordinario punto panoramico. Concluderemo la ciaspolata chiudendo un anello di tutto rispetto. Per il pranzo stavolta niente panino ma un'ottima polenta al cospetto del focolare del nostro amico Cristiano della Taverna di Stuzziko' Vi aspettiamoDiff. T/E Km 8 circa Dislv. 300 m

COSA PORTARE: Scarponcini da trekking in goretex a collo alto (no moon-boot e doposci) pantaloni trekking invernali o tuta da neve (no jeans); utili le ghette; bastoncini telescopici; acqua a sufficienza. APPUNTAMENTO h 9.30 direttamente a Campo dell'Osso https://goo.gl/maps/iwia3mp5fc1Bswt8AFate colazione a Livata presso Taverna di Stuzzikò

Strada consigliata A24/uscita Vicovaro-Mandela, poi indicazioni Subiaco e Monte Livata QUOTA DI PARTECIPAZIONE:15€ ciaspolata - affitto ciaspole 10€

Bruschetta di benvenuto + Polenta con spuntature e salsicce 15€ (super consigliata) fateci sapere chi aderisce per la prenotazione dei postiTrek riservato ai soci Ass.Nomos Trek in regola con il tesseramento 2023

Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc... con i propri dati (luogo e data di nascita) entro le 18 del giorno precedente l'escursione al seguente numero 3478247257INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: (preferibilmente whatsapp)Marco Marini Cell 3478247257

Marco Di Nucci Cell 3383152734

7) Visita il sito: www.nomostrek.comL'iniziativa è riservata ai soci in regola con l'iscrizione relativa all'anno 2023 ed in possesso della relativa tessera. Le Guide si riservano il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione.Si prega inoltre di avvertire gli accompagnatori della presenza di eventuali patologie, o di problematiche che potrebbero manifestarsi nel corso dell'escursione, grazie per la collaborazione