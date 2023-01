Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 21 Gennaio 2023 dalle 09:00 alle 15:00

Partiremo dal piazzale di Campo dell'Osso per una bella ciaspolata ad anello che ci farà scoprire un candido manto sugli alberi di faggio in uno scenario unico da fiaba. Arriveremo alle piste di sci di fondo per lasciarle subito dopo per raggiungere le faggete nascoste del versante di opposto verso Campaegli nella Valle Maiura. Raggiunto Campo Buffone si arriva al Passo delle Pecore da dove prenderemo in salita tra i pini il sentiero per Le Genzane che ci riporterà a Campo dell'Osso.

Caratteristiche tecniche:Lunghezza: 12 kmDislivello: 400Durata: 4 oreDifficoltà: E escursionistico su terreno innevato con ciaspoleTipologia escursione: anelloAppuntamento: Piazzale di Campo dell'Osso(Livata) ore 9

NB: le ciaspole per chi non le ha le può affittare sul posto al costo di 12,50 euro compresi i bastoncini. Vanno bene anche i normali bastoncini da trekking aggiungendo l'apposita rondellina sulle punte. Le ghette da neve sono molto utili per non far entrare la neve negli scarponi che devono essere comunque invernali e caldi isolanti.

Per informazioni e prenotazioni: wa.me/+393473215279 Giuliano Della Posta guida AEV

Silvio Giorgetta guida AEV wa.me/+393927233833

L'evento è riservato ai soci in regola con il tesseramento Federtrek e tessera obbligatoria che si può fare il giorno dell'escursione al costo di 15 euro con validità di 365gg dalla data di emissione.

L'organizzazione dell'evento e il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell'evento è competenza dell'accompagnatore che ne determina l'importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.

Contributo di partecipazione euro 20. Per le altre escursioni visitare il sito internet www.noitrek.it.

ANNULLAMENTO/MODIFICHE

La guida, a sua discrezione, si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto per garantire la sicurezza, in funzione delle condizioni meteo, del sentiero o degli stessi partecipanti.

il partecipante già prenotato all'escursione che non potesse partecipare, dovrà avvisare per tempo l'accompagnatore per ragioni organizzative

ABBIGLIAMENTO/ ALIMENTI/ OGGETTI UTILI

Calzature da trekking (obbligatorie)

zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata

abbigliamento idoneo a una escursione e alla permanenza in montagna o in natura. Necessario un capo impermeabile da indossare all'occorrenza come strato più esterno protettivo. Bastoncini telescopici (consigliati)

Necessario almeno 1 litro d'acqua, consigliate bevande calde (se necessarie), succhi di frutta. Si consigliano cibi leggeri ed energetici.

Gli accompagnatori sono a disposizione per suggerimenti e indicazioni utili.

Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dall'escursionista potranno non accettarne la partecipazione all'attività.Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per partecipare all'escursione in tutta sicurezza: http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k

