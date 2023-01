Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 21 Gennaio 2023 dalle 14:00 alle 18:00

Dopo un itinerario affacciato sulla valle del Simbrivio, una terrazza naturale sulle cime più alte dei Simbruini, in alternanza di faggeta e radure, raggiungeremo il punto panoramico delle Vedute. Da qui ancora qualche passo in salita per toccare il Monte Autore, uno spettacolo assoluto da 1855 m slm e un panorama a 360° sulle vette d'Abruzzo. Dopo aver goduto del tramonto, il rientro in notturna tra la faggeta.

Difficoltà: facile/media (E=Escursionistica)

Lunghezza: 8 km

Dislivello: 300 m

Durata: 4 ore

Ritrovo: ore 14:00 a Monte Livata (RM) presso il Centro Visita di Monte Livata (segue spostamento in auto proprie di 3 km)

Attrezzatura: Indossare abbigliamento sportivo a strati, scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita, k-way. Portare acqua e spuntini (frutta secca/snack), occhiali protezione UV e cappello. Verranno fornite torce per il rientro notturno

Costo a persona: 15 € adulti, 10 € sotto 16 anni di età (età minima di partecipazione 8 anni).