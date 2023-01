Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 21 Gennaio 2023 ore 09:30

Nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini ecco una bellissima escursione adatta a tutti.

Raggiungeremo la Cima del Monte Autore a quota 1855 m percorrendo sentieri ben segnati tra boschi di faggio e splendidi panorami sulle vallate circostanti.

Dalla cima si gode di uno stupendo panorama che può spaziare fino al Mar Tirreno nelle giornate più limpide, mentre verso l'Abruzzo si riconosce il Monte Velino, che domina la piana del Fucino, ma anche la cima del Corno Grande sul Gran Sasso.

Un itinerario vario ed entusiasmante che ci regalerà un giornata piacevole e piena di scoperte!

INFORMAZIONI TECNICHE

Percorso: Anello

Difficoltà: T/E

Lunghezza: 9 km

Dislivello: 350 m

GUIDA

Mauro

APPUNTAMENTO SUL POSTO

Ore 9.00 Parcheggio di Campo dell'Osso.

TRASPORTI

Trasporto organizzato con auto proprie

TESSERAMENTO E QUOTE

Quota tessera 5,00 euro adulti – gratuita ragazzi fino a 14 anni compiuti.

Quota di partecipazione:

ciaspolata full (ciaspole+bastoncini) adulti : 20,00 euro

ciaspolata plus (ciaspole) adulti : 18,00 euro

ciaspolata (con attrezzatura propria) adulti : 12,00 euro

ciaspolata full (ciaspole+bastoncini) junior ( fino a 14 anni) : 17,00 euro

ciaspolata plus (ciaspole) junior ( fino a 14 anni): 15,00 euro

ciaspolata (con attrezzatura propria) junior ( fino a 14 anni): 7,00 euro

Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento.

La tessera è valida 365 giorni dalla data di emissione e sarà possibile farla direttamente il giorno dell'escursione.

Per velocizzare e snellire le operazioni di emissione stampa il modulo allegato e portalo con te già compilato e firmato.

Clicca qui per avere più info e per iscriversi.