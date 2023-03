Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Itinerario tra faggete, ampie radure e interessanti fenomeni carsici, questo percorso consente di raggiungere alcune delle mete più interessanti della zona di Monte Livata.

Sabato 25 Marzo 2023 dalle 10:30 alle 15:30

L' anello di Campitellino è un escursione sui sentieri del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini tra faggete, ampie radure e interessanti fenomeni carsici, questo percorso consente di raggiungere alcune delle mete più interessanti della zona di Monte Livata. Arrivati a Colle Campitellino osserveremo un panorama mozzafiato: dal Monte Autore alla Monna, Vallepietra e la valle del Simbrivo , il Monte Tarino [1961m], Monte Viglio [2156m]. Ripreso il cammino, attraverseremo ampi boschi, nei quali, sarà possibile osservare il passaggio della fauna locale, poi, proseguendo l'itinerario arriveremo al Pozzo della Creta Rossa (inghiottitoio profondo 117 m.) dove sosteremo per un breve briefing. Zaino in spalla, riprendiamo l'escursione, nella maestosa foresta di faggio fino ad arrivare al pianoro carsico di Fondi di Jenne, dove mandrie di cavalli al galoppo pascolano libere. Qui sosteremo per il pranzo al sacco e potrete assaporare il mitico "SPUNTINO AL SACCO" portato dalla guida. Terminato il pranzo, faremo una foto di gruppo per incorniciare questa bellissima giornata e percorreremo l'ultima tappa risalendo leggermente i faggeti per ricollegarsi al punto di partenza.

DETTAGLI SULL'EVENTO "ANELLO DI CAMPITELLINO"

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursione)

Distanza: 11 Km

Dislivello: 300 metri

Costo: 15 euro* a persona adulti – 10 euro* a persona bambini da 11 a 13 anni (la quota comprende servizio guida).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

*I prezzi potrebbero subire una variazione, infatti, in caso di manto nevoso sufficiente verrà effettuata una ciaspolata.

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp – Telegram).

Oppure con un click nel seguente link iscriviti ora (scrivendo "ANELLO DI CAMPITELLINO" ed il vostro nome e cognome).

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram.

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante termica a manica lunga, pile, softshell (anti-vento), berretto in lana. (Consigliato abbigliamento a strati!).

DENTRO LO ZAINO: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, occhiali da sole, crema solare, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, guanti.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

