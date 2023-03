Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Alla conquista della Pigna d’oro, è un gioco escursione per tutta la famiglie, dove i partecipanti si sfideranno in 4 prove di abilità!

Sabato 1 Aprile 2023 dalle 10:30 alle 15:30

Alla conquista della Pigna d'oro, permette di percepire, udire, identificare e capire una parte più estesa del mondo naturale. Avvicinare i bambini alla natura significa dare loro uno strumento in più per vivere in un mondo migliore.

L' escursione metterà alla prova i partecipanti, che dovranno cimentarsi in 4 prove di abilità (equilibrio, orientamento, riconoscimento e forza) per conquistare la "Pigna d'Oro". La guida, nel briefing iniziale spiegherà il gioco e poi darà inizio al gioco-escursione. In aggiunta a questo, come è nostra consuetudine, ci piace offrire il mitico "SPUNTINO AL SACCO" ai partecipanti. Siete pronti per questa sfida in natura?

DETTAGLI SULL'EVENTO "ALLA CONQUISTA DELLA PIGNA D'ORO"

Tipologia di escursione: Gioco- Escursione per famiglie

Difficoltà: T/E (Turistico / Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza: 6 Km

Dislivello: 200 metri

Durata: 5 ore (soste non comprese)

Costo: 20 euro adulti - 15 euro bambine/i* (da 4 anni fino a 13 anni di età – la quota comprende il servizio guida).

IMPORTANTE

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali. I tempi di durata dell'escursione inseriti all'interno dell'evento potranno subire delle variazioni in base alle soste che si effettueranno.

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche WhatsApp – Telegram).Oppure con un click nel seguente link iscriviti ora (scrivendo "ALLA CONQUISTA DELLA PIGNA D'ORO" ed il vostro nome e cognome).

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 nel parcheggio vicino al punto di partenza, La posizione verrà inviata tramite WhatsApp – Telegram al momento della conferma.

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

INFORMAZIONI TECNICHE

ABBIGLIAMENTO A STRATI:

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti , maglietta traspirante manica lunga, softshell (anti-vento).

ALL' INTERNO DELLO ZAINO: Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, berretto di lana, guanti, occhiali da sole, pile, crema solare, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

GUARDA ORA IL VIDEO: [Le 7 cose indispensabili da tenere sempre nello zaino]