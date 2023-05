Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Venerdì 2 a Domenica 4 Giugno 2023

Durante il tragitto visiteremo, i seguenti luoghi, ecco le tappe principali:



I suggestivi Monasteri Benedettini di Subiaco, costeggeremo il fiume Aniene fino a Comunacque e Cascata di Trevi, passando alla Mola Vecchia di Jenne (costruita da monaci Benedettini nell'undicesimo secolo), Cascata e lago di San Benedetto, Cascate del Cardellino e delle Tartare. Poi L'Arco di Trevi (Tra Guarcino e Trevi nel Lazio), La Certosa di Trisulti, l'Abbazia di Casamari, Isola del Liri con la famosa cascata al centro della città, il borgo di Arpino e la Civitavecchia di Arpino (i luoghi in cui ha vissuto Cicerone), le Gole del Fiume Melfa e Roccasecca (luogo nativo di San Tommaso d'Aquino, c'è la possibilità di visitare il borgo medievale con una guida del posto), ed infine l'Abbazia di Montecassino.



IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO è l'incontro dei luoghi che hanno scandito la vita di uno dei monaci più importanti della storia. Un uomo che ha introdotto il monachesimo in Occidente e che è divenuto il patrono d'Europa. Si può percorrerlo a piedi, a cavallo e in bicicletta. Il percorso in bicicletta è leggermente diverso da quello a piedi, per garantire a tutti tappe percorribili in sicurezza (con i medesimi punti di sosta).



Il percorso è lungo circa 350 km (306 km il percorso a piedi) e tocca i tre punti più importanti della vita di San Benedetto:

Norcia, dove il santo nasce alla fine del quinto secolo;

Subiaco, dove Benedetto si ritira da eremita per tre anni in una grotta e per una trentina di anni fonda diverse comunità monastiche;

Montecassino, dove Benedetto muore e lascia la famosa regola "Ora et Labora".



Percorrere il Cammino, significa conoscere luoghi ricchi di spiritualità, cultura e bellezza, al di fuori degli itinerari turistici più battuti. Piccoli borghi, una natura incantevole e tanta ospitalità.



In tre giornate, è previsto ripercorrere le tappe da Subiaco a Montecassino, in un tragitto ricco di luoghi dal fortissimo interesse storico-culturale e spirituale.



Programma:



1° Giorno. Partenza da Subiaco (Consigliato in Eco MTB, eventualmente con Bici muscolare si potrà valutare in gruppo se partire da Altipiani di Arcinazzo), arrivo in serata all'Abbazia di Casamari per pernottare al confortevole e suggestivo Monastero. Cena non compresa, c'è la possibilità di cenare nelle vicinanze, a un prezzo molto basso e di buona qualità, al Ristorante Caio Mario.

(Distanza da percorrere circa 80 Km da Subiaco all'Abbazia di Casamari, oppure circa 50 Km da Altipiani di Arcinazzo All'abbazia di Casamari).



2° Giorno. Si parte da Casamari per raggiungere Roccasecca, in cui è possibile visitare la zona più antica con una guida turistica del posto. Si pernotterà in un B&B e Cena non compresa in vari posti disponibili, tra cui una Pizzeria a taglio con scelta menu vari a prezzi veramente convenienti.

(Distanza da percorrere circa 50 Km)



3° Giorno. Partendo da Roccasecca, raggiungeremo l'abbazia di Montecassino attorno a l'ora di pranzo. Approfondiremo la visita, dalla Cattedrale alla Cripta, e a tutto il complesso. Poi raggiungeremo Cassino FS nel quale si prenderà il Treno fino a Colleferro, da cui si ritornerà in MTB attraverso il "Percorso Natura di Paliano" e poi la ciclabile "Ex Ferrovia Roma - Fiuggi" fino a Piglio. E poi breve spostamento fino alle auto con furgone con porta-bici.

(Circa 35 km da Roccasecca All'abbazia di Montecassino e poi a Cassino. Circa 23 km da Colleferro Scalo a Piglio. Totali previsti per il terzo giorno: 58 Km).



Totali quasi 190 Km (oppure circa 160 Km da Altipiani di Arcinazzo) in tre giorni di Cammino in bicicletta.



Adatto a persone allenate, basso impegno tecnico.



Consigliato partecipare con Bici Mountain Bike, Eco - Mountain Bike oppure Gravel con porta borse per cicloturismo classico o bikepacking (Possibilità di affittare Eco-MTB e accessori da viaggio con un po' di preavviso, prenotabili fino a lunedì 29 maggio)



Portare:



Seppure sia necessario portare l'essenziale per contenere il peso da trasportare per limitare la fatica, considerando la distanza da percorre per più giorni, è comunque importante portare le seguenti cose:

- cambio di almeno 2 maglie tecniche intime traspiranti, giacca traspirante leggera, e antivento e antipioggia (possibilmente traspirante in materiale Gore Tex e simile), pantalone tecnico da ciclismo con imbottitura per il sedere, guanti, casco, scarpe da ciclismo e quant'altro di appropriato per andare in Bici. Abbigliamento per la sera minimo indispensabile, lampada frontale per il casco, lampadina anteriore e posteriore per la bici. Crema protettiva, occhiali da sole. Camera d'aria di ricambio, almeno una, ecc. La Bicicletta deve essere in buone condizioni per la sicurezza del Tour.



Per altre info:

Chiamare Carlo 328.2874830 www.carlobarriniguidamtb.it



Costi:

- Biglietto treno da Cassino ad Anagni oppure Colleferro: 8 euro.

- 2 Pernotti e colazione compresa: 55 Euro.

- Per il costo del nolo della Eco - Mountain Bike c'è uno interessante sconto.

- Offerta (facoltativa) per l'associazione di sport dilettantistico "Svasa" per il tesseramento e supporto (il breve trasporto fino alle auto ad esempio)



N.B. per il pranzo giornaliero a sacco è consiglio barrette energetiche, sali minerali, acqua almeno 1lt (ci sono diverse fontane lungo il tragitto per riempire le borracce), panini. Per la sera so dove spendere poco per mangiare bene con il migliore rapporto qualità prezzo e con un occhio di riguardo a noi pellegrini cicloviaggiatori a due ruote.



Link del Cammino intero da Norcia a Montecassino, partendo da Casa (Altipiani di Arcinazzo):



https://www.carlobarriniguidamtb.it/.../articolo-news...



https://youtu.be/_3cqh_p807A