Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Forest Therapy

Domenica 4 Giugno 2023 dalle 10:00 alle 13:00

Sarà un 2023 ricco di eventi per festeggiare i 40 anni del Parco dei Monti Simbruini!

Shinrin-yoku o Forest Bathing, Yoga nel bosco, Mindfulness nel bosco...

Perché lo Shinrin-yoku?

Oggi, la terapia forestale è un metodo di prevenzione e cura usato in diverse parti del mondo. Si usa il termine Silvoterapia, Silva, in latino, "bosco o selva", per indicare la pratica di abbracciare gli alberi, ma anche soggiornare nei luoghi boschivi, mentre, Shinrin, in giapponese, vuol dire "foresta"e yoku "bagno", quindi, letteralmente, shinrin-yoku significa "immergersi nell'atmosfera della foresta e/o del bosco", per entrare in sintonia con esso, attraverso tutti e cinque i sensi.

Obiettivi

- Promuovere la salute e il benessere psicofisico

- Alleviare lo stress

- Assicurare il benessere emotivo

- Migliorare l'umore

- Mitigare la depressione

- Infondere energia

- Stimolare il sistema immunitario

- Rallentare l'attività nervosa simpatica e promuovere quella parasimpatica

- Ridurre gli stati di ansia, rabbia e irritabilità

- Migliorare la qualità del sonno

- Promuovere la conoscenza della flora dei Monti Simbruini nelle diverse stagioni (in particolar modo gli alberi e arbusti)

- Scoprire il ciclo delle stagioni

- Conoscere le proprietà terapeutiche degli alberi e arbusti

Cosa portare? Tazza non usa e getta e giacca impermeabile

Come vestirsi? Abbigliamento comodo, scarpe da trekking.

Costo 10€ a persona