Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Il Borgo dei Cartai

Da Sabato 4 Aprile a Giovedì 31 Dicembre 2020

Una Storia lunga 5 secoli

Centro di Formazione- Museo-Laboratorio che unisce in sé la conservazione del patrimonio culturale (il Museo), la diffusione della conoscenza (il Centro Formazione Arti e Mestieri), la manualità ed il lavoro (il Laboratorio), per la produzione di carta a mano, oggettistica in carta e cartoleria artigianale in un esperimento unico di eccellenza costruttiva, di competenza artigianale, di trasmissione del sapere: FARE, SAPERE, FAR SAPERE.

