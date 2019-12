Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

SMS Serate Musicali Solidali

Da Sabato 21 Dicembre 2019 a Sabato 4 Gennaio 2020 dalle 21:00 alle 23:45

Ass. Officina UnoNove in collaborazione con il Comune di Subiaco presentano la prima edizione di S.M.S. Serate Musicali Solidali (sottotitolo: Musica con un Messaggio). Evento di beneficenza a favore dell'Ass. Onlus ANFFAS Subiaco



3 serate / dalle ore 21.00 alle ore 24.00 / Live band - DJ set



Prima serata: 21 Dicembre 2019 - REGGAE IS UNITY - Chant Vibration & Madalan "serata tutta il levare e consapevolezza"

Seconda serata: 28 Dicembre 2019 - MUSICAL MOOD - Franco Cimei & Falzone "cantautorato ed indipendenza musicale"

Terza serata: 04 Gennaio 2019 - ORIGINAL BrAND - Lorenzo Lollobrigida & Everlasting fall "originalità musicale e remake d'autore"



Al termine dei live strumentali ci saranno DJ SET a tema per ogni serata!



INGRESSO AD OFFERTA







Subiaco 00028 Italy Luogo: Teatrino di piazzale delle Arti

Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Ass. Officina UnoNove

Info Line: 347 597 8722

