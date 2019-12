Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Campo dell'Osso Monte Autore

Escursione Naturalistica

Domenica 22 Dicembre 2019

Arrivare in vetta al Monte Autore (1850 mt) può essere davvero una passeggiata di grande soddisfazione Il panorama 360° di cui si gode dalla vetta spazia su tutto l´Appennino centrale (Terminillo, Autore, Corno Grande, Velino, Sirente, Maiella e il resto dei Simbruini) e sul mare nelle giornate più terse.

Difficoltà T/E (medio-facile) 10 km Dislv 550 m.



Cosa portare: scarponcini da trekking con suola antiscivolo (obbligatori); bastoncini telescopici (consigliati), acqua a sufficienza (almeno 1,5 l) pranzo al sacco, giacca a vento



1 Appuntamento: ore 8:00 Bar Antico Casello – Fermata Metro B – Rebibbia

2 Appuntamento : ore 9:15 Subiaco (RM) – Pasticceria Panzini

Altri appuntamenti ci saranno a Roma in zona metro (in base alle disponibilità delle auto...indicate la vostra al momento dell'iscrizione)



Per partecipare:

Quota sociale 10 €+ tessera Nomos Trek in corso di validità



Per i non tesserati inviare comunicazione via tel/sms etc. con i propri dati.. luogo, data di nascita e codice fiscale entro le 20 del giorno precedente l'escursione)



Per ricevere aggiornamenti sull'evento :

1) Mettere "parteciperò";

2) Mettere "mi piace" alla pagina Nomostrek- escursioni e trekking e cliccare sul tasto "segui"

3) iscriversi al gruppo pubblico Nomos Trek



I costi di viaggio saranno divisi tra gli occupanti dell'auto con esclusione del guidatore (costo 0.18 cent/km).



INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

Daniela Simigliani Cell 3388327117 anche whastapp Guida Ambientale Escursionistica

Subiaco 00028 Italy Comune: Subiaco (RM)

Provincia: Roma Regione: Lazio

Organizzatore: Daniela Simigliani e Nomos Trek- Associazione Escursionistica

Info Line: 3388327117

Tag: escursioni