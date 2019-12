Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Un Canto di Natale

di Charles Dickens

Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 21:00

L'Associazione giovanile Juvenilia organizza, nella splendida Collegiata di Santa Maria Assunta, "Un Canto di Natale" di Charles Dickens con Luca Mauceri attore e musicista che dice di lui... "Adoro la musica in tutte le sue forme, mi piace chiudere gli occhi e dedicarmi tempo nell'ascolto. La letteratura ha assorbito gli anni della primissima giovinezza, io divoratore dei classici russi e poi di Kafka e Pessoa e Saramago. La mia famiglia ha coltivato e protetto in me l'amore per la Bellezza, il rispetto dell'Arte, la cura per l'altro. Oggi vivo in equilibrio instabile tra la musica e il teatro…Per i musicisti spesso sono un attore che sa anche comporre e suonare. Per gli attori un musicista che può anche recitare. Sfuggente per natura alle classificazioni inseguo la libertà di essere me stesso, amando la vita con grande passione….

Immagini e suoni di Giacomo De Angelis

Appuntamento: ore 21:00

Trevi nel Lazio 03010 Italy Luogo: Chiesa di Santa Maria Assunta

Comune: Trevi nel Lazio (FR)

Provincia: Frosinone Regione: Lazio

Organizzatore: Associazione Juvenilia

Info Email: juvenilia.trevi@libero.it Info Line: Gioele 346 7399334 Ilaria 366 4260463 FrosinoneAssociazione Juvenilia

